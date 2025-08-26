İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve karada ekipler sevk edildi. Yangına ulaşmak için 5 uçak, 11 helikopter ve birçok arazöz bölgeye gönderildi.
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel