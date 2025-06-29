İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 6 uçak, 23 arazöz ve diğer ekipmanlar sevk edildi.

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında kalan ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer bölgeye sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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