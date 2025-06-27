İzmir'de Orman Yangını: Evler ve Araçlar Zarar Gördü
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında bazı evler zarar gördü ve bahçelerdeki otomobiller ile motosikletler yanarak kullanılmaz hale geldi.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında alevler bazı evlere zarar verdi. Evlerin bahçesindeki bir otomobil, bir cip ve bir motosikletin yanarak demir yığınına döndüğü görüldü. Çam ağaçları ise yanarak siyaha büründü.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel