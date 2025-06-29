İzmir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan sürüyor.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,