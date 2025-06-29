İzmir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler alevlerle mücadele ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan sürüyor.
Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel