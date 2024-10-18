İzmir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
İzmir'in Gaziemir ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,