İzmir'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 13 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozerle müdahale sürüyor.