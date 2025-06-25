İzmir'de Orman Yangını: Bazı Evler Tahliye Edildi

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İzmir'in Aliağa ilçesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

1) İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI (3)

VALİ ELBAN: YOĞUN BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir. Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet, jandarma, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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