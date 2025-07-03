İzmir'de Orman Yangını: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın cesedi bir evde bulundu.
YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Diğer yandan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.
Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel