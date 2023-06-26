Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor.

İzmir'de orman yangını... 5 helikopter, 2 uçak bölgede

İZMİR İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title