İzmir'de Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede
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İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor.
İzmir'de orman yangını... 5 helikopter, 2 uçak bölgede
İZMİR İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel