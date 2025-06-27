İzmir'de Orman Yangını: 455 Ev Tahliye Edildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Yangının bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında spiral ve kaynak kullanılırken çıktığını belirten Vali Elban, "Sahaya çok yakın bir yerde helikopter alanımız var. Yangına birkaç dakika sonra havadan, 5 dakika sonra da karadan müdahalemiz başlamış oldu. An itibariyle yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Çok şükür enerjisi düşmüş durumda. Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Yangından etkilenen evcil hayvanımız da yok. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer, birçok iş makinesi, su tankeri ile 643 personelimiz ve güvenlik personellerimiz müdahale etti. AFAD, belediye ekipleri, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada. Yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına neden olan 3 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını belirten Vali Elban, "Yangınla ilgili hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele verilirken, burada görev yapan bütün ekiplerimiz iyi koordinasyon sağladı. Yangında ciddi bir mücadele veriyorlar. Yüksek bir sıcaklık dönemindeyiz. Yoğun bir rüzgar var. Nem oranı da yüzde 17 veya 16'larda. Vatandaşlarımıza uyarım, bu havada izmarit atmasınlar, tadilat yapmasınlar yangına sebebiyet verecek bir şeye kalkışmasınlar. Özellikle rica ediyoruz. Özellikle hassas bir dönemdeyiz. Herkesten yüksek bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Bazı evlerin yandığını belirten Vali Elban, şöyle devam etti:

"Helikopterdeki incelemelerimizde ben de bazı evlerin kısmen de olsa yandığını gördüm. Şu an tüm odağımız, yangının kontrol altına alınması. Yangın kontrol altına alındıktan sonra saha taraması yapacağız."

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)