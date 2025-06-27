İzmir'de Orman Yangını: 455 Ev Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova'da meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınamadığını, 455 evin tahliye edildiğini ve yangının çıkış sebebinin tadilat sırasında kaynak kullanımı olduğunu açıkladı. Yangına yönelik yoğun müdahale devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Yangının bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında spiral ve kaynak kullanılırken çıktığını belirten Vali Elban, "Sahaya çok yakın bir yerde helikopter alanımız var. Yangına birkaç dakika sonra havadan, 5 dakika sonra da karadan müdahalemiz başlamış oldu. An itibariyle yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Çok şükür enerjisi düşmüş durumda. Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Yangından etkilenen evcil hayvanımız da yok. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer, birçok iş makinesi, su tankeri ile 643 personelimiz ve güvenlik personellerimiz müdahale etti. AFAD, belediye ekipleri, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada. Yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına neden olan 3 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını belirten Vali Elban, "Yangınla ilgili hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele verilirken, burada görev yapan bütün ekiplerimiz iyi koordinasyon sağladı. Yangında ciddi bir mücadele veriyorlar. Yüksek bir sıcaklık dönemindeyiz. Yoğun bir rüzgar var. Nem oranı da yüzde 17 veya 16'larda. Vatandaşlarımıza uyarım, bu havada izmarit atmasınlar, tadilat yapmasınlar yangına sebebiyet verecek bir şeye kalkışmasınlar. Özellikle rica ediyoruz. Özellikle hassas bir dönemdeyiz. Herkesten yüksek bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Bazı evlerin yandığını belirten Vali Elban, şöyle devam etti:

"Helikopterdeki incelemelerimizde ben de bazı evlerin kısmen de olsa yandığını gördüm. Şu an tüm odağımız, yangının kontrol altına alınması. Yangın kontrol altına alındıktan sonra saha taraması yapacağız."

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.