İzmir'de Orman Yangını: 3 Gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına, hobi bahçesinde kaynak yaparken çıkan ateşin neden olduğu belirlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 3 kişi gözaltına alındı.

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI (2)

'YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor. Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI

İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
