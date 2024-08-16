İzmir'de Orman Yangını: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 3 Ev Zarar Gördü

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 3 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,