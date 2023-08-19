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İzmir'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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