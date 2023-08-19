İzmir'de orman yangını (2)
Güncel Haberler
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel