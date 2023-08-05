İzmir'de orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, saat 12.30'da bir otomobilde başlayan ardından da ormana sıçrayan yangın 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, saat 12.30'da bir otomobilde başlayan ardından da ormana sıçrayan yangın 4 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel