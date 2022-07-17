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İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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