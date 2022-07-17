İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3 İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi. Öte yandan, Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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