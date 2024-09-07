İzmir Menemen'de Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor
İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Hem hava araçları hem de karadan ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etmekte. Ekipler, yangının kontrol altına alınması amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçerek, bölgedeki yangınla mücadele ediyor.
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel