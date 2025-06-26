İzmir'de Orman Yangını 150 Hektar Alanı Etkiledi
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, 150 hektarlık alanda etkili oldu. Yangında kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
150 HEKTARDA ETKİLİ OLDU
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan, Foça ilçesine ulaşan orman yangınının 150 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Yangında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanın yanı sıra zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel