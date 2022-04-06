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İzmir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.


İzmir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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