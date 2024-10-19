İzmir'de Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
Gaziemir ilçesinde Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Gaziemir ilçesi Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,