İzmir'de orman yangını, 1 saatte kontrol altına alındı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İzkent Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter,14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının, çıkın nedeni araştırılıyor.