İzmir'de orman yangını (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de orman yangını (1)

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Seferihisar Yangın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title