İzmir'de orman yangını (1) - Haberler

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.