İzmir'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 10 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtan ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirterek, alıkoydukları kişileri darbederek paralarını gasbeden ve evleri kurşunlayıp, molotofkokteyli atan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Teknik ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve birçok suçtan kaydı bulunan 12 zanlının kimliklerini belirledi.

Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, yurt dışında olduğunu belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.