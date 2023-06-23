İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: Örgüt Lideri ve 4 Kişi Tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüphelinin 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, aralarında örgüt lideri M.C.'nin ve yöneticisinin de yer aldığı 5 kişi tutuklandı.