İzmir'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Şüpheli Yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İZMİR merkezli 4 ilde silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmaları kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubu belirlendi. Yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 31 ilde 'Kukla' adı verilen operasyon yapıldı.

93 ekip ve 231 personelin katıldığı operasyonda, 33 hedef şüpheliden 28'i yakalanıp, gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca mermisi, 78 kartuş, 45 kurusıkı mermisi, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.