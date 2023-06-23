İzmir'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir merkezli 4 ilde silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

İZMİR merkezli 4 ilde silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü lideri Deniz Camgöz'ün ağabeyi M.C. de yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmaları kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubu belirlendi. Yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 31 ilde 'Kukla' adı verilen operasyon yapıldı. Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 20 Haziran'da İzmir merkezli Muğla, Amasya ve Manisa'da operasyon düzenledi.