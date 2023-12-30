İzmir'de Organize Suç Operasyonu: 89 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'de polisin gerçekleştirdiği organize suç örgütü operasyonlarında 89 şüpheli cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda suç örgütü çökertilerek 364 şüpheli yakalandı.
İzmir'de 1 Haziran-30 Aralık 2023 tarihleri arasında polisin gerçekleştirdiği organize suç örgütü operasyonlarında yakalanan 89 şüpheli cezaevine gönderildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, çok sayıda suç örgütü çökertilerek
364 şüpheli yakalandı, bunlardan 89'u tutuklandı.
Söz konusu operasyonlarda yapılan aramalarda ise 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi.