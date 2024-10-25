İzmir'de Organik Kestane Hasadı Başladı

İZMİR Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başlattığı 'Kestaneye Organik Bakıyoruz Projesi' kapsamında Ödemiş ilçesinde 162 bin 582 dekar alanda teşvik edilen organik kestanenin ilk hasadı yapıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bereketli bir sezon oldu. Piyasada da şu anda en fazla aranan bu bölgenin ve Aydın'ın kestanesi" dedi.

İzmir'de 37 bin 809 dekar alanda 20 bin 695 ton kestane ile ülke üretiminin yüzde 29'u gerçekleştiriliyor. İzmir'de 260 üretici, 4 bin 29 dekar alanda organik kestane üretimi yapıyor. Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü, Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ve S.S. Bıçakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında; organik kestane üretimini teşvik için 2024 yılında başlattığı 'Kestaneye Organik Bakıyoruz Projesi' ile Ödemiş'te 162 bin 582 dekar alanda organik kestane üretimine destek veriyor. Toplamda 146 bin 250 TL bütçenin ayrıldığı proje ile organik kestane üretimini Ödemiş ve İzmir genelinde artırmak, çevreci, kimyasalların kullanılmadığı bir üretim bilincini üreticilere kazandırmak, sanayinin ve tüketicilerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

'BÜYÜK BİR GELİR KAPISI'

Bıçakçı köyünün Türkiye'deki en önemli kestane üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada Aydın, Aydın'dan sonra İzmir var. Özellikle Ödemiş ve Bayındır bölgesi arasında yoğun miktarda kestane üretimi yapılıyor. İlimiz ve kırsal için ciddi bir ekonomi. Özellikle yüksek köylerde üreticilerimiz için de büyük bir gelir kapısı. Buradaki üretimin organiğe dönüşmesi için de alanlar çok müsait. Bunun için bakanlığa 'Kestaneye Organik Bakıyoruz Projesi'ni sunduk. Bakanlığın verdiği destekler de bu bölgedeki üreticilerimize organik tarımda kullanılabilecek olan gübreleri ya da izinli ilaçların hepsinin de desteğini verdik" diye konuştu. Organik kestane hasadında sona gelindiğini ifade eden Şahin, "Bereketli bir sezon oldu. Piyasada da şu anda en fazla aranan bu bölgenin ve Aydın'ın kestanesi. Özellikle kestane şekeri ve benzeri konulardaki tercih kısmında da bu bölgedeki çeşitler çok daha önemli" dedi. Projenin bütçesinin 146 bin 250 TL olduğunu aktaran Şahin, "Önümüzdeki yıl daha büyük bütçelerle bu bölgedeki tüm üreticilerimizi kapsayacak şekilde bir organik tarım oluşturacağız" diye konuştu.

'ORGANİK KESTANE DAHA LEZZETLİ'

S.S. Bıçakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Konuk (43) da "Kestane hem bizim hem ülkemiz için büyük gelir kaynağı. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün verdiği desteklerle ürünlerimizi pazarlama, yetiştirme ve yeni fidanlar dikme konusunda çalışmalarımız var" dedi. Kestane ile organik kestane arasındaki farkı anlatan Konuk, "Birisinde kimyasal ilaçlama yapılıyor. Organik kestanede ilaç kullanılsa bile organik ilaçlama yapılıyor. Onun için daha lezzetli oluyor. Kimyasal ilaçların hastalık yaptığını da biliyoruz. Onun için organik üretime geçmeye karar verdik" diye konuştu. Kooperatifleşmenin önemini vurgulayan Konuk, "Üreticilerin aslında birleşip, kooperatifleşip ürünlerini tekelden pazarlayıp, daha iyi kazanç elde etmesi gerekiyor. Kooperatifler vatandaşlar için var" dedi.