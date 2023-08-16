İzmir'de organik incir hasadı gerçekleştirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde organik olarak üretilen incirlerin hasadı yapıldı. Üreticilere çeşitli destekler de sağlandı.

İzmir'de organik olarak üretilen incirde Ödemiş ilçesindeki bahçelerde ilk hasat gerçekleştirildi.

Üçkonak Mahallesi'nde üretici Mevlüt Topuz'un bahçesinde gerçekleştirilen hasadın ardından üreticilere 126 kurutma kereveti, 75 ürün toplama filesi, 1200 kilo solucan gübresi ile 70 kilo bordo bulamacı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in incir üretiminde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kentin yaklaşık 76 bin ton incir üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını aktaran Özen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır'ın bu alandaki iddiasını artırdığına işaret etti.

Özen, geçen yıl başlattıkları projenin devamı olarak üreticilere bordo bulamacı, solucan gübresi, hasat filesi ve kurutma kerevetleri dağıtımı yaptıklarını, projelerle organik üretici sayısını ve alanları artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Ödemiş İlçe Müdürü Ömer Faruk Tutar da bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.