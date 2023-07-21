İzmir'de Operasyonda 113 Bin Lira Sahte Banknot Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait 113 bin lira sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de polis ekiplerince bir şüpheliye düzenlenen operasyonda 113 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S isimli benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan bir kişinin, İstanbul'dan sahte para getireceği bilgisinin öğrenilmesi üzerine hareket geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerekli hazırlıkları yapan ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1128 adet 100 liralık ve 3 adet 200 liralık olmak üzere toplam 113 bin lira sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.