İzmir'de Operasyon: 64 Kişi Yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 64 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 64 aranan kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan yapılan sorgulamalarda, bir kişinin toplam 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.