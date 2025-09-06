İzmir'de Operasyon: 64 Kişi Yakalandı
İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 64 aranan kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Öte yandan yapılan sorgulamalarda, bir kişinin toplam 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel