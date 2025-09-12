Haberler

İzmir'de Operasyon: 115 Suçlu Yakalandı

İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda hırsızlık, öldürme, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalandı. Operasyonlar, 190 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

İZMİR'de polisin il genelinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 115 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, kent genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Dün, saat 05.30'da, merkez ve dış ilçelerde 190 polisin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 24 saat süren operasyonlarda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan toplam 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
