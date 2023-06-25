İzmir'de Onur Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Onur Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

KERİM UĞUR

İzmir'de Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Onur Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği'nin 11. Onur Haftası kapsamında İzmir'de düzenlenecek etkinlikleri 'genel ahlakı koruma' gerekçesiyle yasaklamasına rağmen bugün bir grup Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis, dağılmaları yönünde yaptığı uyarılara uymayan grubuna gruba müdahale etti. Aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

4 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Aylin Aras, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gözaltı aracı içerisinden görüntülerle birlikte, "İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyemiz Av. Gamze Şimşek ve 4 meslektaşımız gözaltına alındı. Bir meslektaşımıza ters kelepçe takıldı. İnsanları sıkış tepiş araca bindiriyorlar" dedi.

Olayların ardından İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında İzmir'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne polis güçleri müdahale etmiş olup gözaltılar devam etmektedir. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gamze Şimşek ve üç meslektaşımızın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız, hukuksuz bir şekilde, işkence yapılarak gözaltına alınmıştır. İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, müdahale sırasında, hastane ve emniyet süreçlerinde meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yanındadır. Hiçbirini birbirinden ayırmadan, şart ve kayıt koymadan, 'ama'sız ve 'fakat'sız, temel hak ve özgürlükleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

İZMİR VALİLİĞİ ONUR HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ YASAKLAMIŞTI

İzmir Valiliği, 11. Onur Haftası kapsamında İzmir'de düzenlenecek toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş-pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival gibi tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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