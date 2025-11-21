İzmir'de Onat Tüneli Çalışmaları Tartışmalara Sebep Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle hasar gören bazı evler tahliye edilirken belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Zabıta ekipleri, Atamer Mahallesi'nde tünel çalışmalarından dolayı hasar aldığı tespit edilen ve risk oluşturan evi boşaltmak istedi. Binada ikamet eden kişiler ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı, mahallenin diğer sakinlerinin de müdahalesiyle olay kavgaya dönüştü.

Evini boşaltmak istemeyen bazı vatandaşlar, çatıya çıkarak eşyaları sokağa fırlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, gazetecilere, tünel çalışmaları sırasında su deposunun zarar gördüğünü, depodan sızan suyun zemini yumuşattığını ve bölgede kaymaların meydana geldiğini söyledi.

Yollar ve evlerde hasar oluştuğunu ifade eden Korkmaz, "Belediye, hasarlı binaların tahliyesi için tebligat gönderdi. Vatandaş, önerilen anlaşma bedellerini kabul etmedi. Kira yardımı az geldi. Vatandaş da alternatif bulamadı. Sağlıklı bir iletişim ve vatandaşın talebinin yerine getirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yeliz Duman da evde oluşan çatlaklardan dolayı büyük endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Evde her an diken üstünde olduklarını anlatan Duman, "Bu sabah balyoz sesleriyle uyandık. Evin daha perdesi, içinde eşyaları duruyor ama binayı yıkmaya gelmişler. Bizim tek istediğimiz muhatap gelsin, bizleri bir yere yerleştirsin. Bu kadar insan sokakta çünkü evlerin içinde deprem oluyor." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Duman da yaklaşık 6 aydır bu problemleri yaşadıklarına dikkati çekti.

Verilen kira yardımının başka bir eve taşınmak için yetersiz olduğunu vurgulayan Duman, "Bunun çaresine baksınlar, yardım etsinler. Mağduruz. Bu kadar insan ne yapacak? Çözüm bekliyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bölgeye geldi

Öte yandan tartışmanın büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım mahalleye gelerek vatandaşlarla görüştü.

Mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinleyen Yıldırım, bölgedeki hasar tespit süreci ve tahliye işlemlerine ilişkin bilgi aldı.

Kendisine iletilen sorunları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a aktaracağını belirten Yıldırım, sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Yıldırım, görüşmenin ardından zabıta ekipleriyle bölgeden ayrıldı.