İzmir'de Olumsuz Hava ve Deniz Koşulları Nedeniyle Tüm Vapur Seferleri İptal Edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Saat 21.30 itibarıyla tüm seferler iptal edildi.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.