İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Güncelleme:
İzmir'de güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerindeki yolcu gemisi seferleri iptal edildi. Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
