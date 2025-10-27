İzmir'de Olumsuz Hava Koşulları Vapur Seferlerini İptal Etti
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan duyuruda, seferlerin saat 17.45 itibarıyla karşılıklı olarak durdurulduğu belirtildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 17.45 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel