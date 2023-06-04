İzmir'de okuma-yazması olmayan babasını kandırarak arsayı üzerine geçirdi, mahkeme kararını verdi

İzmir'in Balçova ilçesinde M.F. (50) iddiaya göre okuma-yazması olmayan babası S.F.'yi (73) kandırarak ona ait olan arsayı kendi üzerine geçirdi ve 8 katlı apartman yaptı. Tapu müdürlüğüne gittiğinde tapunun oğlunun üzerine aldığını öğrenen S.F., durumu yargıya taşıdı. İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi 4 dairenin tapu kaydının iptaline, S.F. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde M.F. (50) iddiaya göre okuma-yazması olmayan babası S.F.'yi (73) kandırarak ona ait olan arsayı kendi üzerine geçirdi ve 8 katlı apartman yaptı. Tapu müdürlüğüne gittiğinde tapunun oğlunun üzerine aldığını öğrenen S.F., durumu yargıya taşıdı. İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi 4 dairenin tapu kaydının iptaline, S.F. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

Balçova ilçesinde yaşayan M.F., babası S.F. ile ona ait arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi için anlaştı. Arsaya 8 daireli apartman yapılıp, daireler kiraya verildi. 4 daireye ait kira alan S.F., bir süre hesabına para yatmayınca durumdan şüphelendi. Fransa'da yaşayan S.F., yaptığı araştırma sonucu oğlunun kiracılara daireleri satacağını söylediğini, tapuların da kendi üzerine değil oğlu M.F.'nin üzerine olduğunu öğrendi. Okuma-yazma bilmeyen S.F., oğlunun bu durumu fırsat bilip, arsayı kendi üzerine geçirdiği gerekçesiyle konuyu avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla yargıya taşıdı.

Kararı değerlendiren avukat Güney Çağatay Öz, "Müvekkilimin söz konusu tapu kaydı hariç resmi kurumlardaki evraklarında parmak bastığı görüldü. Mahkemece Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istenen lisans bilgilerinde herhangi bir mezuniyeti olmadığı görüldü. Tanık beyanları da bunları destekledi. Tapunun devredilmesi esnasında M.F. müvekkilimize 'Okudum' yazan bir kağıt verip 'Bunu taklit et' demiş. Bu yüzden de oradaki memur tarafından okuma-yazma bilmediği anlaşılamamıştır. Kandırıldığını tapu müdürlüğüne gidince öğreniyor. Biz de olayı yargıya taşıdık ve mahkeme 4 daireyi S.F. adına tescil ve kayıt yaptı" ifadelerini kullandı.