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İzmir'de Okullarda Afet Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir'de Okullarda Afet Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi
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İzmir'in 30 ilçesindeki resmi ve özel okullarda, 13 Ekim Dünya Afet Riskini Azaltma Günü kapsamında eş zamanlı olarak afet eğitimi verildi ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, deprem anında uygulanması gereken yöntemler hakkında bilgi verildi ve binaların tahliyesi gerçekleştirildi.

İZMİR'in 30 ilçesinde bulunan resmi ve özel okullarda eş zamanlı olarak afet eğitim verip, deprem anı, çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı yapıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Ekim Dünya Afet Riskini Azaltma Günü kapsamında iş birliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile İzmir'in 30 ilçesinde bulunan resmi ve özel okullarda eş zamanlı olarak afet eğitim verip, deprem anı, çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı yapıldı. İlk olarak afet durumlarında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Ardından bir deprem senaryosu canlandırıldı. Saat 11.15'te sirenler çaldı. Milli Eğitim binasındaki yetkiler ile okullardaki öğrenci ve eğitimciler çök, kapan ve tutun eylemini gerçekleştirdi. Depremin durmasının ardından hızlı bir şekilde binalar tahliye edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi Ekip Lideri Serhan Fikret Yalçınkaya, "Geçen yıllara göre yaptığımız tatbikatlardan daha iyiydi. Tatbikat daha planlıydı. Personel daha duyarlıydı. Tatbikatlar çok önemli. Yaşanabilecek tüm afetler karşısında hazırlıklı olmak önemli. Doğru bir tahliyenin getirisi çok fazla. Doğru bir tahliyeyle birçoklarını kurtarabiliriz" dedi.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Metin, "Amacımız afetlerdeki riskleri azaltmak. Afet anlarında doğru davranışta bulunabilmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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