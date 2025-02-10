İzmir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim: 38 Araç Trafikten Men Edildi
İzmir'de 4-7 Şubat tarihlerinde yapılan denetimlerde 4 bin 78 okul servisi aracı incelendi. Denetimlerde, kurallara uymayan 272 araca ceza kesildi ve 38 araç trafikten men edildi.
İzmir'de 4-7 Şubat'ta 4 bin 78 okul servisi aracı denetlendi, 38 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ve öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 4 bin 78 okul servis aracı denetlendi, Karayolları Trafik Kanunu'na uymadıkları belirlenen 272 okul servisi ve sürücüsüne muhtelif maddelerden ceza uygulandı. Denetimlerde 38 araç trafikten men edildi.