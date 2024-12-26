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İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde bir okul servisi, park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybederken, bir öğrenci de yaralandı. Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde okul servisi park halindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybederken, 1 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sıralarında Buca İlçesi Doğuş Caddesi ile 3 Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun kenarında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ yan kısmına çarptı. Meydana gelen kazada okul servisinin sol tarafta bulunan pencereleri patladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çevre kontrolünü alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde okul servisinin sol arka kısmında oturan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir öğrenci ise ekipler tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Özçelebi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan, tır sürücüsü ile okul servisi sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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