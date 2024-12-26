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İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki tıra çarpan okul servisinde 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybederken, bir öğrenci yaralandı. Olayın ardından servis ve tır şoförleri gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.

Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.

Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.

İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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