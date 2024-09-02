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İzmir'de Okul Öncesi ve İlkokul Birinci Sınıf Uyum Eğitimine Başlandı

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İzmir'de bu yıl okul öncesi (ana sınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen uyum eğitimine başlandı. Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programı kapsamında kentte minikler okullarıyla buluştu.

İzmir'de bu yıl okul öncesi (ana sınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen uyum eğitimine başlandı.

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programı kapsamında kentte minikler okullarıyla buluştu.

Bayraklı ilçesindeki Zehra Semahat Erişen İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Yahşi, AA muhabirine, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 850 bin öğrenci ve 57 bin öğretmenle büyük bir heyecanla ders başı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Öğrencilerin daha kaliteli, daha güvenilir okullarda eğitim görmesi amacıyla yaz döneminde okul idarecileri ve öğretmenlerin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Yahşi, "45 yeni okulumuzu da yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Okullarımızı da büyük onarımlar ve tadilatlardan geçirdik. Gayretli çalışmalarından dolayı tüm eğitim yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Ömer Yahşi, uyum eğitimlerinin de tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Yahşi, fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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