Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Okul Malzemeleri Satışı Yapan İşletmelere Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere okul malzemeleri satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.

İZMİR'de haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere okul malzemeleri satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına günler kala saha denetimlerine hız verdi. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere okul malzemeleri satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ticaret Denetmenliği, ürün güvenliği konusunda laboratuvarda incelemek numune aldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise etiket ve fahiş fiyat kontrolü yaptı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

'TÜRKÇE UYARILAR BULUNAN ÜRÜNLER SATIN ALINMALI'

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Modeli belli, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyanların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi İzmir Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri!
title