İzmir'de Öğrencilerden Çevre Bilinci Çalışması

İzmir'de ilkokul öğrencileri, Eko Okul Projesi kapsamında çevre bilincini artırmak amacıyla mahallelerde bilgilendirme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Agah Efendi İlkokulunda yürütülen projede yer alan "eko tim" öğrencileri, çevre bilinci aşılamak için çeşitli mahallelere gitti.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme yapan çocuklar, "Yaşanabilir-Sürdürülebilir Şehirler ve Karbon Ayak İzini Azaltma" çalışmaları hakkında esnaf ve muhtarlara broşür dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Ahmet Bulut, geleceği çocukların şekillendireceğini belirterek, "Onların her bir adımı geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturuyor, bizler de eğitimciler olarak bu yola ışık tutuyoruz." ifadesini kullandı.