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İzmir'de Öğrenciler Genel Seçim Atmosferinde Temsilci Seçti

İzmir'de Öğrenciler Genel Seçim Atmosferinde Temsilci Seçti
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Konak Barbaros Hayrettin İlkokulu'nda öğrenciler, kampanyalar düzenleyerek okul temsilcisi seçimini gerçekleştirdi. Ayaz Eren, 620 oydan 112'sini alarak seçimi kazandı.

İzmir'de Konak Barbaros Hayrettin İlkokulu öğrencileri, okul temsilcisi seçimini genel seçim atmosferinde yaşadı.

Adayların kampanya yürüterek vaatlerini anlattığı seçimler için oy pusulası bastırıldı, seçim kabini kuruldu, oy verme işleminde mühür kullanıldı.

Seçimde, 4/D sınıfı öğrencisi Ayaz Eren, 620 oyun 112'sini alarak okul temsilcisi seçildi.

Okul müdürü Veysel Öztürk, öğrencilerin gerçek bir seçim deneyimi yaşadığını belirterek, "Bu süreç onların bireysel haklarını kullanma ve toplumsal sorumluluk bilincini artırma açısından çok değerli oldu." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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