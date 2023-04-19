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İzmir'de oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

İzmir'de oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki baba tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki baba tutuklandı.

Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'taki evinde dün sabah oğlu Hasan Hüseyin K'yi (36) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.M.K'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, işe gitmesi için uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini itmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, evdeki tüfekle ateş açtığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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