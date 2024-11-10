Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Ofisten Para Kası Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Ofisten Para Kası Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden çalınan taşınabilir çelik kasa ve cep telefonu olayında, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık görüntüleri sonrası şüpheli F.Y. yakalanarak tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bir iş yerinin ofisinde bulunan taşınabilir çelik para kasası ile kasayı açmak için kullanılacağı düşünülen alet kutusu çalındı. Hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli F.Y. tutuklandı.

8 Kasım'da Konak'ta bir iş yerinin ofisinden içerisinde para bulunan taşınabilir çelik kasa, cep telefonu ve değerli eşyalar çalındı. Firma yetkililerin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.Y. olduğu belirlendi. F.Y., Konak'ta yakalandı. F.Y.'nin evindeki aramada içerisindeki parayla birlikte çalınan taşınabilir çelik kasa ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan; hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ofise girmesi, ardından önce çelik kasayı daha sonra da kasayı açmak için alet kutusunu alması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.