İzmir'de noterde dolandırıcılık: 4 şüpheli cezaevine gönderildi
İzmir'de noterde gerçekleşen otomobil satışı sırasında sahte dekont göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, mağdurun banka hesabına para gönderdiklerini söyleyerek aracı alıp ortadan kaybolmuşlardı.
İzmir'de noterdeki otomobil satışı devir işlemi sırasında satıcıya sahte dekont göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da otomobilini satmak isteyen M.Y'nin dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından olaya karışan Z.A, A.K, Y.D. ve İ.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, otomobilin satış bedeli olan 240 bin liralık sahte dekont hazırladıkları, mağdurun banka hesabına parayı gönderdiklerini söyleyerek aracı alıp ortadan kayboldukları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki sorgusunda suçu itiraf ettikleri bildirildi.
Noterin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde mağdur ile şüphelilerin notere girdikleri, daha sonra şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldı hakimlikçe tutuklandı.