İzmir'de Nitelikli Cinsel İstismar Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
İzmir'de 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan B.H., Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İzmir'de "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine B.H'yi (33) durdurdu.
Ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin 12 yaşındaki çocuğa yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan B.H, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel