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İzmir'de Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan atan 21 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 21 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı tespit edildi.

Şüphelilerden bazılarının da ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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